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 У Львові відновили всі трамвайні маршрути, тролейбуси досі не курсують

Анастасія Диняк

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Станом на ранок 14 грудня у Львові відновили роботу всіх трамвайних маршрутів, однак тролейбуси наразі не курсують через обледеніння контактних мереж. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, через негоду у місті обледеніла уся контактна мережа електротранспорту протяжністю 270 кілометрів. Наразі усі трамваї повернулися до курсування. Рух тролейбусів відновити поки не вдалося.

«Аварійні бригади «Львівелектротранс» продовжують активно працювати, аби відновити роботу всього електротранспорту», – зазначили в ЛМР.

Нагадаємо, через мороз вранці 11 грудня весь Львів вкрився кригою. Через обледеніння контактної мережі зупинився весь електротранспорт. Ближче до вечора 12 грудня вдалось відновити роботу двох трамвайних маршрутів.

Як повідомлялося раніше, додатково на рейси випустили 24 автобуси.

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