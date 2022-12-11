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Партизани спалили базу РФ в окупованому Криму

Андрій Котенський

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Партизанський рух «Атеш», який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал бази мобілізованих рашистів в смт Радянському.

«Наші агенти спрацювали філігранно. Ми довго працювали над цим проектом і звичайно у нас все вийшло. Жертви є», – йдеться у повідомленні.

Кримські партизани заявляють, що продовжуватимуть розвалювати армію Росії зсередини.

«Цивільному населенню Криму нічого не загрожує, а російським військовим об’єктам приходить кінець. Російська армія в Криму палатиме за тяжкі гріхи та кров українців у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Маріуполі», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Мелітополі горіла база окупантів, де загинули дві сотні рашистів.

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