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В Мелітополі горіла база окупантів: загинули дві сотні рашистів

Наталя Дуляба

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У суботу ввечері, 10 грудня, в тимчасово окупованому Мелітополі сталась «бавовна» на базі російських військ. Попередньо відомо про дві сотні загиблих. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram.

За словами мера, 10 грудня для окупантів у Мелітополі влаштували кілька «сюрпризів», однак «бавовна» на одній із їхніх баз була найбільшою. На опублікованому відео видно масштабну пожежу.

Іван Федоров розповів, що наразі точна кількість постраждалих рашистів ще не відома, однак за попередніми даними, йдеться про 200 загиблих. Є також і поранені, яких відразу ведуть до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

«Після вечірніх ударів по рашистським базам у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х. “Швидкі” їдуть з різних частин Мелітополя, однак не всім окупантам дорога в лікарню. Деякі карети завертають до моргу», – написав Іван Федоров.

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