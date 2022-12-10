Захисників Донеччини відзначили держнагородами

Українських воїнів, які борються проти окупантів на найбільш гарячому напрямку фронту, Донеччині, нагородили держвідзнаками. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Нагороди Міністерства оборони отримали військовослужбовці, які воюють із російськими окупантами на Донеччині, зокрема на її найскладніших напрямках: на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському.

«Наші бійці – це наша головна сила, наша міць, наш головний щит у звитяжній боротьбі українського народу за свободу, незалежність і вільне життя під мирним небом. Наразі наше покоління українців переживає історичний момент, в якому саме нам з вами випала честь стати основою, фундаментом становлення міцної, потужної, незламної і демократичної країни, яку поважатиме і цінуватиме весь цивілізований світ», – наголосила Ганна Маляр.

Посадовиця подякувала українським захисникам за самовіддану працю, мужність та героїзм, які вони щодня виявляють, боронячи Україну від окупанта.

Нагадаємо, українські військові мужньо стримують окупантів на Донеччині і щодня відбивають до десятка їхніх атак. Наприкінці листопада ворог дещо знизив темпи своїх штурмів, однак цей напрямок досі залишається найгарячішим на фронті. Втім ЗСУ успішно завдають втрат рашистам: нищать їхні пункти управління, техніку та особовий склад.

Лише за останню добу ЗСУ відбили десять ворожих атак у Донецькій області, ще три – у Луганській.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що інтенсивністю обстрілів росіяни вже фактично знищили Бахмут і перетворили його на «випалені руїни».

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Фото: Facebook Ганни Маляр