Постачання боєприпасів до Росії з Ірану наразі не зафіксували, - розвідка

В армії Російської Федерації дефіцит деякого озброєння: росіяни вивозили артилерійські боєприпаси з території Білорусі, також РФ веде перемовини з Іраном. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Еспресо.

За інформацією ГУР, з Іраном проводилися перемовини щодо поповнення російського арсеналу озброєння.

«Є проєкти угод між Росією та Іраном, але нині постачання не зафіксовано, – йдеться в повідомлені.

Скібіцький зазначає, що «пауза» між масованими ракетними ударами РФ по території України відбувається з деяких причин:

«По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари. По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, які будуть під ураженням. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це все потребує часу. А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, вироблені й за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням», – говорить представник ГУР.

Він також стверджує, що зафіксовано застосування Росією ракет Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався навіть у повітрі.

Вадим Скібіцький повідомив, що війська РФ використовують стратегічний запас по деяких видах озброєння, бо «30% – поріг, який завжди повинен лишатися».

Щодо запасів РФ та на скільки їх може вистачити, представник ГУР надав такий коментар:

«Бачимо по тих уламках ракет, які вони застосовували, що ракети виготовлені в цьому році. На скільки їх вистачить – залежить від виробництва. Воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але через обхід економічних санкцій Росія ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння по території України».

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