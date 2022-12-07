У Німеччині затримали екстремістів, які готували держпереворот

Понад 100 обшуків вранці 7 грудня пройшли одночасно в одинадцяти федеральних землях Німеччини у зв’язку з підготовкою насильницького повалення влади. Про це повідомляє ZN.UA.

Як повідомляє видання BILD, правоохоронці заарештували близько 25 учасників націоналістичного руху «Reichsbürger», який не визнає легітимність існування Федеративної Республіки Німеччина.

Обшуки проходили у Берліні, Тюрингії, Баден-Вюртембергі та Саксонії, та інших регіонах країни. Згідно з матеріалами поліції, з якими ознайомились журналісти видання, метою угруповання було насильницьке захоплення влади.

Зокрема зазначається, що частина екстремістів, які збиралися «очистити» «верхній рівень» існуючого уряду та створити новий державний апарат за монархічними принципами, займають впливове місце у соціальних чи фінансових сферах, зокрема, серед них є колишні службовці бундесверу та колишній депутат бундестагу від « Альтернативи для Німеччини.

Також серед ймовірних учасників екстремістської спільноти колишній депутат бундестагу та колишні військові.

Серед місць, де пройшли обшуки, дім колишньої депутата бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини» Біргіт Мальзак-Вінкеман,. Журналісти WELT повідомляють, що близько 6-ї ранку спецназ під’їхав до таунхауса в житловому районі Ванзеї в Берліні і проломив вхідні двері.Біргіт Мальзак-Вінкеманн була депутатом Бундестагу від «АдН» з 2017 до 2021 року. Після завершення повноважень депутата вона повернулася до Берлінського окружного суду як суддя. У червні цього року берлінський сенатор з питань юстиції подала прохання про тимчасове звільнення судді через сумніви щодо її прихильності до Конституції, але адміністративний суд відхилив клопотання. Інформація про роль Мальзак-Вінкеман у групі поки що не відома.

Інший передбачуваний член групи Reichsbürger – принц Генріх XIII, який походить із старовинного дворянського роду, який керував територією сучасної Тюрінгії до Листопадової революції 1918 року.

Як пише SPIEGEL, згідно з висновками слідства, підозрювані в оточенні принца з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг і арешт політиків. Вони припускали, що через це в Німеччині почнуться заворушення, а частина сил безпеки перейдуть на їхній бік, що призвело б до «повалення» влади.

За версією слідства, угруповання планувало створити неформальну армію, схожу на ополчення, для здійснення своїх планів перевороту. За даними слідства, зброю та техніку намагалися отримати різними способами. Також було проведено тренування зі стрільби. Згідно з висновками органів безпеки, організація витратила на підготовку надзвичайно велику суму грошей.

Після насильницького повалення група хотіла створити власний уряд на чолі з Генріхом XIII. На думку змовників, цей орган мав би вести зовнішньополітичні переговори з Росією.

Паралельно «військова гілка» організації намагалася завербувати поліцейських і військових до участі в угрупуванні. Відповідні зустрічі та переговори відбулися в Баден-Вюртемберзі та на півночі Німеччини. Також восени члени групи відвідали казарми бундесверу на півдні республіки. За версією слідства, ймовірні змовники хотіли перевірити, чи підійде це майно для розміщення власних військ після повалення.

У середу та четвер Федеральний суд в Карлсруе розгляне питання про арешт 25 учасників угруповання.

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