ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині відкрили алею імені Героя Тараса Бобанича (Хаммера)

Андрій Котенський

|

У Стрию з’явилася алея імені Героя Тараса Бобанича «Хаммера». Символічно алею відкрили сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Алея імені Тараса Бобанича сполучає центральну вулицю міста та вокзал. На відкриття завітали батьки Героя, дружина Наталія, побратими та представники Стрийської міської ради.

До слова, нещодавно на фасаді ліцею (школа №9) відкрили пам’ятну дошку Тарасу Бобаничу, де воїн навчався. Також цьому навчальному закладу присвоїли його ім’я.

Як відомо, Тарас Бобанич був воїном та справжнім захисником України, який пішов на фронт ще в 2014 році. Стриянин, Герой України, військовослужбовець, молодший лейтенант, командир 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Хаммер загинув 8 квітня 2022 року, прикриваючи побратимів під час бойового завдання на Ізюмському напрямку. Указом Президента України «Хаммеру» присвоїли звання Героя України (посмертно).

1 листопада у Львові урочисто відкрили вулицю Тараса Бобанича (Хаммера).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал