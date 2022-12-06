На Львівщині відкрили алею імені Героя Тараса Бобанича (Хаммера)

У Стрию з’явилася алея імені Героя Тараса Бобанича «Хаммера». Символічно алею відкрили сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Алея імені Тараса Бобанича сполучає центральну вулицю міста та вокзал. На відкриття завітали батьки Героя, дружина Наталія, побратими та представники Стрийської міської ради.

До слова, нещодавно на фасаді ліцею (школа №9) відкрили пам’ятну дошку Тарасу Бобаничу, де воїн навчався. Також цьому навчальному закладу присвоїли його ім’я.

Як відомо, Тарас Бобанич був воїном та справжнім захисником України, який пішов на фронт ще в 2014 році. Стриянин, Герой України, військовослужбовець, молодший лейтенант, командир 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Хаммер загинув 8 квітня 2022 року, прикриваючи побратимів під час бойового завдання на Ізюмському напрямку. Указом Президента України «Хаммеру» присвоїли звання Героя України (посмертно).

1 листопада у Львові урочисто відкрили вулицю Тараса Бобанича (Хаммера).

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