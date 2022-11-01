У Львові відкрили вулицю Тараса Бобанича «Хаммера»

1 листопада у Львові урочисто відкрили вулицю Тараса Бобанича «Хаммера» – військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Тарас Бобанич загинув 8 квітня цього року в бою на Харківщині, прикривши собою побратимів. На відкриття вулиці прийшли його рідні, друзі та побратими. Вулиця розташована у Личаківському районі Львова, сполучає вулиці Личаківську і Лисенка. Тут розміщений Будинок воїна.

«Він був, є і буде Сином України. Він – Герой для всіх. І ми повинні пам’ятати про кожного нашого Героя. Жодна крапля української крові не має бути забута. Ми маємо боротися до останнього, як це робив Тарас», – сказала дружина Героя Наталя Бобанич.

Раніше вул. Тараса Бобанича «Хаммера» мала назву Володимира Короленка. Її перейменували у межах деколонізації топоніміки у межах Львівської МТГ. На сьогодні нові українські назви присвоїли вже 47 вулицям.

Нагадаємо, загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

Після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

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