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На війні загинув керівник «Правого сектору» Львівщини Тарас Бобанич

Наталя Дуляба

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Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув член проводу руху «Правий сектор» та керівник Львівського обласного осередку цієї партії Тарас Бобанич (Хаммер). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 2-й окремий батальйон ДУК «Правий сектор».

«У бою проти московських окупантів під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич», – йдеться в повідомленні.

Тарас Бобанич був уродженцем Трускавця. Здобув юридичну освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ. З 2007 року був активним учасником вуличного правого руху на Львівщині. Організовував та брав безпосередню участь в багатьох національно-захисних та культурно-просвітницьких акціях.

До «Правого сектору» Тарас Бобанич доєднався наприкінці 2013 року. Брав активну участь у Революції Гідності. У 2014-му очолив силовий блок «Правого сектору» на Львівщині, а також став командиром 2-го запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Брав участь у бойових діях на Донбасі.

З кінця вересня 2015-го року Тарас Бобанич був одним з координаторів акції «Громадянська блокада Криму» – товарної блокади адміністративного кордону з тимчасово окупованим півостровом Крим. У 2020 році обраний членом Проводу національно-визвольного руху «Правий сектор».

Тарас Бобанич був також відомим під псевдо Хаммер. Нещодавно йому виповнилось 33 роки.

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