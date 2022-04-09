На війні загинув керівник «Правого сектору» Львівщини Тарас Бобанич

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув член проводу руху «Правий сектор» та керівник Львівського обласного осередку цієї партії Тарас Бобанич (Хаммер). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 2-й окремий батальйон ДУК «Правий сектор».

«У бою проти московських окупантів під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич», – йдеться в повідомленні.

Тарас Бобанич був уродженцем Трускавця. Здобув юридичну освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ. З 2007 року був активним учасником вуличного правого руху на Львівщині. Організовував та брав безпосередню участь в багатьох національно-захисних та культурно-просвітницьких акціях.

До «Правого сектору» Тарас Бобанич доєднався наприкінці 2013 року. Брав активну участь у Революції Гідності. У 2014-му очолив силовий блок «Правого сектору» на Львівщині, а також став командиром 2-го запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Брав участь у бойових діях на Донбасі.

З кінця вересня 2015-го року Тарас Бобанич був одним з координаторів акції «Громадянська блокада Криму» – товарної блокади адміністративного кордону з тимчасово окупованим півостровом Крим. У 2020 році обраний членом Проводу національно-визвольного руху «Правий сектор».

Тарас Бобанич був також відомим під псевдо Хаммер. Нещодавно йому виповнилось 33 роки.

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