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Нові HIMARS: Пентагон уклав контракт на 430 мільйонів доларів

Наталя Дуляба

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Міноборони США уклало контракт із компанією Lockheed Martin на понад 430 мільйонів доларів на виготовлення додаткових високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS). Про це пише Європейська правда з посиланням на Пентагон.

«Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас, отримала контракт з фіксованою ціною на 430 930 711 доларів на повне виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем та допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів з продажу військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Про яких саме іноземних партнерів ідеться, не уточнено. Відомо, що контракт завершиться 31 грудня 2025 року.

Зазначимо, що протягом останніх місяців Пентагон передав Україні приблизно 20 систем HIMARS для боротьби з російськими окупантами. І українська, і американська сторони сходяться на тому, що HIMARS стали одним із важливих чинників переламу війни на користь Києва, оскільки дозволили уражати позиції російських військ у тилу.

Як повідомляв Львівський портал, перші HIMARS’и надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали американці, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначав, що ЗСУ ефективно застосовують HIMARS. Самі ж росіяни та їхні агенти влаштовують справжнє «полювання» на цю зброю, однак у Штатах нещодавно підтвердили, що РФ не зуміла знищити жодної цієї системи в Україні.

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