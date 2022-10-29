СБУ спіймала шпигуна за позиціями HIMARS і М777 на півдні України

У прифронтових районах Дніпропетровщини затримали російського агента, який «полював» на позиції систем HIMARS і гаубиць М777 на півдні України. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Йдеться про мешканця Нікополя, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники російських спецслужб. На виконання їхніх завдань агент їздив прифронтовими районами Дніпропетровщини і стежив за позиціями українських військ.

«Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та «звітував» окупантам про наслідки повітряних атак», – кажуть в СБУ.

Зібрану інформацію зрадник передавав ворогу через анонімні месенджери у вигляді фото з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання агента РФ правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованого листування з московським «куратором».

Фігуранту справи оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває слідство, спецслужби встановлюють ймовірну причетність інших осіб до роботи на російського окупанта.

Нагадаємо, напередодні в у Миколаєві спіймали російську агентку ще до того, як вона встигла передати ворогу інформацію про авіацію ЗСУ на півдні України. Зрадниця також «зливала» дані про переміщення військової техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури на території регіону.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.