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РФ не знищила жодного HIMARS в Україні, – США

Анастасія Диняк

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У Пентагоні заявили, що Росії не знищила жодну з переданих Україні пускових установок HIMARS. Про це повідомляє Politico.

Так, ЗМІ посилається на високопоставленого чиновника Пентагону, який захотів зберегти анонімність. За його даними, станом на 4 листопада, усі HIMARS, які отримала Україна, цілі. Зазначимо, всього США передали 20 установок.

Також він додав, що наразі Україна потребує значної кількості артилерії, адже щодня витрачається 4000-7000 артилерійських снарядів, в той час як Росія випускає 20 000 на день.

Нагадаємо, 4 листопада Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю близько 400 мільйонів доларів.

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