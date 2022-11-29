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США нададуть Україні 53 млн доларів для відновлення енергосистеми

Андрій Котенський

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Сполучені Штати нададуть Україні підтримку обсягом 53 млн доларів для термінової закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми після російських ракетних ударів. Про це повідомили у Державному департаменті США, пише Українська правда.

Фінансування передбачене на придбання обладнання для відновлення електромережі і його мають поставити в Україну якнайшвидше.

«Цей пакет буде включати розподільні трансформатори, автоматичних вимикачів, пристроїв захисту від стрибків напруги, роз’єднувачів, транспортних засобів та іншого критично важливого обладнання», – йдеться у поідомленні.

Ці кошти надаються додатково до 55 млн доларів екстреної підтримки для енергетичного сектору України.

Як відомо, Україні для подолання енергокризи внаслідок російських ракетних ударів Україні потрібні трансформатори і системи ППО.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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