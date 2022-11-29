США нададуть Україні 53 млн доларів для відновлення енергосистеми

Сполучені Штати нададуть Україні підтримку обсягом 53 млн доларів для термінової закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми після російських ракетних ударів. Про це повідомили у Державному департаменті США, пише Українська правда.

Фінансування передбачене на придбання обладнання для відновлення електромережі і його мають поставити в Україну якнайшвидше.

«Цей пакет буде включати розподільні трансформатори, автоматичних вимикачів, пристроїв захисту від стрибків напруги, роз’єднувачів, транспортних засобів та іншого критично важливого обладнання», – йдеться у поідомленні.

Ці кошти надаються додатково до 55 млн доларів екстреної підтримки для енергетичного сектору України.

Як відомо, Україні для подолання енергокризи внаслідок російських ракетних ударів Україні потрібні трансформатори і системи ППО.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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