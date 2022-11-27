З 10 грудня Росія розпочне нову хвилю прихованої мобілізації, – Генштаб

В Росії готуються до проведення чергової хвилі прихованої мобілізації, яка має стартувати з 10 грудня. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 27 листопада.

Відомо, що Кремль планує розгорнути нову хвилю прихованої мобілізації вже з 10 грудня як у самій Росії, так і на захоплених українських територіях.

Скільки саме людей планують мобілізувати до лав російських окупаційних військ, у Генштабі наразі не кажуть. Відомо, що в РФ зараз тривають підготовчі заходи до кампанії.

Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони РФ Сєргей Шойгу доклав президенту Росії Владіміру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася. За його словами, вже мобілізували 300 тисяч резервістів, як це було раніше передбачено. В Україну відправили 82 тисячі військових, решта ще проходять бойове злагодження на полігонах.

Вже на початку листопада український Генштаб заявляв, що попри публічні заяви вищого військового керівництва РФ мобілізацію в Росії не завершили, а знову перевели у прихований режим. Щоб поповнити армію «добровольцями» в Росії почали «полювання» на військових, які раніше отримали поранення і звільнились із лав Збройних Сил. Також випуск курсантів військових училищ перенесли із червня 2023 року на грудень 2022 року.

Мобілізованих у Росії кидають на фронт, незважаючи на мінімальну підготовку або взагалі її відсутність як таку. Певний час їм не вистачало спальних місць, їжі, форми і грошей, через що наростала соціальна напруга. Російська поліція готувалась до придушення майбутніх протестів.

Разом із тим в армії окупантів бракує досвідчених військових кадрів, які б проводили навчання для мобілізованих.

Відомо також про втечу мобілізованих із пунктів збору у Росії, стрілянину між представниками різних національностей, сутички між офіцерами і рядовими солдатами та навіть самогубство.

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