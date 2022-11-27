Велика Британія офіційно підтвердила надання Україні ракет Brimstone 2

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу Україні ракет із високоточним наведенням Brimstone 2. Про це відомство 27 листопада написало у своєму Twitter’i.

«У межах пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силами України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії», – йдеться в повідомленні.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

WordPress Slideshow This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля». Модель Brimstone 2 має вдвічі більшу дальність, ніж ракети минулого покоління.

Якщо її запустити з повітря, то така ракета може летіти на 60 км, із землі – до 10-12 км. Також має лазерне наведення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія вперше передасть Україні три гелікоптери Sea King. Перший (чи перші з них) вже прибув. Також британці підготували 10 українських екіпажів керувати цими вертольотами.

19 листопада під час свого першого візиту до Києва новий прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами. Також країна допомагає ЗСУ ще зимовою формою та спорядженням.

Загалом Британія є на другому місці після США за обсягом допомоги Україні.

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