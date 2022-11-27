ОСТАННІ НОВИНИ

Велика Британія офіційно підтвердила надання Україні ракет Brimstone 2

Наталя Дуляба

|

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу Україні ракет із високоточним наведенням Brimstone 2. Про це відомство 27 листопада написало у своєму Twitter’i.

«У межах пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силами України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії», – йдеться в повідомленні.

Brimstone – це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля». Модель Brimstone 2 має вдвічі більшу дальність, ніж ракети минулого покоління.

Якщо її запустити з повітря, то така ракета може летіти на 60 км, із землі – до 10-12 км. Також має лазерне наведення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія вперше передасть Україні три гелікоптери Sea King. Перший (чи перші з них) вже прибув. Також британці підготували 10 українських екіпажів керувати цими вертольотами.

19 листопада під час свого першого візиту до Києва новий прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами. Також країна допомагає ЗСУ ще зимовою формою та спорядженням.

Загалом Британія є на другому місці після США за обсягом допомоги Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал