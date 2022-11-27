Росія навряд чи зможе прорвати оборону ЗСУ у районі Вугледара, ‒ британська розвідка

Останні кілька тижнів йдуть запеклі бої у районі Вугледара та Павлівки, оскільки російські війська хочуть тут здійснити прорив, щоб окупувати решту Донеччини. Однак їм це навряд чи вдасться. Про це йдеться у звіті британської розвідки, яке опублікувало Міноборони Великої Британії у Twitter’i.

Так, британці відзначають, що райони довкола Павлівки та Вугледара на Донеччині останні два тижні стали ареною інтенсивних бойових дій. Незважаючи на це, лінія фронту практично не змінилась – «мало території перейшли з рук у руки».

І Україна, і РФ мають тут значні сили, але російська піхота понесла значні втрати.

«Ця територія залишається запеклою, ймовірно, частково тому, що Росія вважає, що вона може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Проте Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву», ‒ вказано в огляді.

Нагадаємо, на Донеччині тривають запеклі бої, українські військові стримують окупантів і щодня відбивають до десятка їхніх атак. Наприкінці листопада ворог дещо знизив темпи своїх штурмів, однак цей напрямок досі залишається найгарячішим на фронті.

Разом із тим ЗСУ успішно завдають втрат рашистам: нищать їхні пункти управління, техніку та особовий склад. Так, лише шість днів з напрямку Майорська нещодавно ушпиталили понад 500 окупантів. Також у цьому районі рашисти втратили половину свого першого горлівського територіального батальйону.

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