У Львові вшанували пам'ять жертв голодоморів

Сьогодні – День пам’яті жертв голодоморів. У Львові, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, відбулась екуменічна панахида за мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Також на площі запалили сотні лампадок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Щороку в четверту суботу листопада Україна та світ вшановують пам’ять жертв голодів 1921–1923, 1932–1933 і 1946–1947 років.

З цієї нагоди по всій Україні о 16:00 відбулася акція «Запали свічку» – люди запалюваливогні на головних площах міст, містечок, сіл, в храмах і навіть у власних домівках.

До загальноміської акції у центрі Львова долучилось сотні мешканців і гостей міста.

Як відомо, за даними соцопитування, 93% українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Російські окупанти вранці 19 жовтня 2022 року демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.

У той же час у світі все більше країн визнає голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. 24 листопада 2022 року Ірландія визнала геноцидом Голодомор, якого зазнав український народ внаслідок радянської окупації у 1932 – 1933 роках.

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