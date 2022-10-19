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В Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору

Ольга Денисяка

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Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що пам’ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали.

Пособниця окупантів, представниця центрального штабу громадської організації «Молода Республіка» Євгенія Кротова заявила, що окупанти не воюють із пам’ятниками, а прибирають символ «дезінформації на державному рівні».

Поплічник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський стверджує, що голодомору в Україні не було.

За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ.

Викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя «не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого».

Довідково:

Пам’ятний знак жертвам голодомору встановили в 2004 році в невеликому сквері на вулиці Університетській неподалік від Драмтеатру, який знищили окупанти.

На невисокому, розділеному на дві частини прямокутному постаменті з чорного і червоного граніту зображене перетягнуте стрічкою колосся і колючий дріт – символ ГУЛАГу.

Монумент встановили в пам’ять про жертв голодомору і політичних репресій радянського тоталітарного режиму.

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