В Україні забезпечили 70% потреб споживання електроенергії, - Укренерго

Станом на 11:00 год 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Про це йдеться у Facebook Укренерго.

Енергетики повідомляють, що першочергово подали живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилась в роботу частина «зеленої» генерації.

Також продовжуються роботи по відновленню живлення побутовим споживачам. Темпи відновлення сповільнюють через погоду: сильний вітер, дощ та мінусову температуру.

«Вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго). Ремонтні бригади «Укренерго» разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження», – йдеться в повідомленні.

Проте, за даними енергетиків, дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. Через це в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Вечері 24 листопада в Офісі президента повідомили, що фактично за добу енергетики зуміли відновити подачу електроенергії до областей України після масованої ракетної атаки РФ. Втім наразі потужності дозволяють подавати електрику населенню по кілька годин.

Додамо, що з 25 листопада у Львівській області запровадили оновлений графік погодинних вимкнень електроенергії.

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