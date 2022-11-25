РФ продовжує розгортати війська в Білорусі, - ЦНС

Центр національного спротиву повідомляє, що російські окупанти продовжують розгортати свої війська в Білорусі. Про це ЦНС повідомляє з посиланням на білоруське підпілля.

Білоруське підпілля продовжує відстежувати пересування російських військових територією країни. Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область).

Загалом на території країни уже розміщено до 12 тис. мобілізованих росіян.

За їх словами, потрапити в Білорусь – це привілей, оскільки умови на полігонах набагато краще, ніж на батьківщині. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.

Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.

Напередодні Генштаб повідомив, що росіяни зуміли завербувати близько 10-15 тисяч білорусів до участі у так званій «спецоперації» на території України.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб також повідомляв, що в Білорусі триває формування спільного з росіянами угруповання військ. Щоб підготувати його, потрібно щонайменше 2-3 місяці. Тому повторити напад на Україну російські окупанти можуть не раніше грудня-січня.

Зі свого боку ЗСУ вже тривалий час готуються до такого розвитку подій. У прикордонній з Білоруссю зоні заміновані дороги та інші території, зараз тут будують стіну. Якщо окупанти таки наважаться повторити своє вторгнення із Білорусі, у Генштабі кажуть, що відразу ж розпочнуть масоване вогневе ураження.

Напередодні в українському Генштабі попередили, що рашисти готуютьпроникнення ДРГ із території Росії та Білорусі. А розвідка каже, що російські спецслужби планують провокації на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на Білоруській АЕС