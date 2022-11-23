Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготівкового розрахунку в автобусах області має запрацювати впродовж пів року. Про це розповів заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко.

Він зауважив, що в межах області реалізувати цю ідею складніше, ніж в межах міста – потрібно напрацювати тарифну сітку.

«Ми вже другий рік працюємо над програмою електронного квитка. Львівщина – перша область, яка запровадить таку послугу. Звичайно, є електронні квитки, які використовують в межах міста з єдиним тарифом оплати, але не в межах області. Управління транспорту та зв’язку ЛОВА впродовж року розробляло програму, проводило конкурсний відбір претендента щодо інвестування у запровадження електронного квитка. Цей інвестор за свої кошти встановить відповідне обладнання і буде адмініструвати цю послугу», – зазначив Юрій Бучко.

Валідатори з’являться у понад 1050 автобусах Львівщини

«В області на маршрутах працює 1050 автобусів, в кожен треба ставити відповідне обладнання, його синхронізувати. Купівля і встановлення займуть певний час. Я думаю, що через пів року послуга мала б запрацювати на Львівщині. Інвестор оцінює таку інвестицію у приблизно 30 млн гривень – один валідатор на ринку коштує від 700 до 800 євро», – пояснив Юрій Бучко.

Як працюватиме нова електронна система проїзду в області

Пасажир заходитиме у транспортний засіб – карткою, телефоном чи смарт-годинником фіксуватиме, на якій зупинці він зайшов, а під час виходу має повторити ту саму дію. Таким чином система бачитеме, від якої зупинки до якої він проїхав. Відповідно, так і обчислятимуть та зніматимуть плату за проїзд. Плата за проїзд стягуватиметься навіть на тих ділянках маршруту, де може бути відсутня навігаційна мережа.

«Валідатор може працювати без зв’язку, він здатен накопичувати інформацію, а при появі першого з’єднання з інтернетом синхронізується і проведе оплату. Це покращить якість послуг. Ми зможемо зайти в автобус, розрахуватись карткою – телефоном, годинником, будь-яким гаджетом», – додав заступник очільника Львівщини.

Оплата карткою – перший крок. Наступний – це реєстрація пільгових перевезень для відповідних категорій населення. Ця система дозволить фіксувати пільгові категорії і надавати право безоплатного проїзду впродовж дня, місяця чи навіть години.

У ЛОВА запевняють, що області обов’язково запровадять перехідний період, коли можна буде розраховуватись готівкою.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львівщина обрала компанію, що впровадить е-квиток у приміських автобусах нею стала ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» – це київська установа, яка вже працює в Черкасах та надає там таку послугу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» – київська фірма, яка займається комп’ютерними технологіями. Існує з 2020 року.

Засновниками є уродженець Маріуполя Павло Романішин (45%), киянка Євгенія Колодич (45%) та Інвестиційний фонд «Інтерстеллар» (10%).

Нагадаємо, Львів взявся впроваджувати електронний квиток за досвідом Риги (Латвія), ще 6 квітня 2011 року. Впровадження електронного квитка триває вже 12 років, і у мерії досі не знають, коли він буде повністю введений.

На сьогодні відомо, що електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже за 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток запроваджують поетапно, у мерії Львова щоразу називали чимало нових дедлайнів, коли він врешті запрацює. Однією з останніх дат була осінь 2021 року, але згодом вона вкотре змістилась на січень 2022-го, а за останніми прогнозами на повноцінний запуск системи потрібно чекати до літа 2023 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook