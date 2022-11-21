Львівщина обрала компанію, що впровадить е-квиток у приміських автобусах

На Львівщині провели заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах області. За результатами голосування переможцем стало ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи», яке впровадить е-квиток впродовж пів року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової облдержадміністрації.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький, повідомив, що Львівщина перша в Україні запровадить е-квиток у всіх приміських та міжміських автобусних маршрутах.

«Львівщина першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області. Інвестор за свої кошти закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території нашої області. Це врегулює облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток», – підкреслив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Жителям Львівщини обіцяють, що е-квиток запрацює впродовж шести місяців.

«Е-квиток дозволить спростити та зробити більш прозорою оплату за проїзд — це буде легкий процес для усіх жителів та гостей Львівської області. Ми визначили переможця конкурсу, реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців», – зазначив заступник очільника області Юрій Бучко.

Як відомо, участь у відборі взяло п’ять інвестиційних компаній:

ТОВ «МД Софт»; ТОВ «Смарт-Тікет Технолоджи; ТОВ «Гіс-Сервіс»; ТзОВ «Ізі софт» ТзОВ «Центральний маршрутизатор».

За результатами голосування переможцем стало ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» – київська фірма, яка займається комп’ютерними технологіями. Існує з 2020 року.

Засновниками є уродженець Маріуполя Павло Романішин (45%), киянка Євгенія Колодич (45%) та Інвестиційний фонд «Інтерстеллар» (10%).

Нагадаємо, Львів взявся впроваджувати електронний квиток за досвідом Риги (Латвія), ще 6 квітня 2011 року. Впровадження електронного квитка триває вже 12 років, і у мерії досі не знають, коли він буде повністю введений.

На сьогодні відомо, що електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже за 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток запроваджують поетапно, у мерії Львова щоразу називали чимало нових дедлайнів, коли він врешті запрацює. Однією з останніх дат була осінь 2021 року, але згодом вона вкотре змістилась на січень 2022-го, а за останніми прогнозами на повноцінний запуск системи потрібно чекати до літа 2023 року.

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