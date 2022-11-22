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У Львові в будинку на Варшавській демонтують незаконно добудований 5-й поверх?

Андрій Котенський

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Згідно з рішенням суду у будинку на вулиці Варшавській, 112 демонтують самовільно добудований 5-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Міській інспекції держархбудконтролю.

За рішенням суду, усі витрати, пов’язані з його усуненням, компенсуватиме забудовник.

У 2018 році Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю подала позов до суду, з вимогою зобов’язати ТзОВ «Ферозіт» привести об’єкт на Варшавській, 112 у відповідність до виданих містобудівних умов та обмежень.

«Простими словами, забудовники надбудували «зайвий» поверх. Довго тривали судові процеси, доки не було винесено остаточне рішення про знесення незаконної добудови. Зараз це рішення вже у виконавчій службі», – розповів директор Інспекції ДАБК Львова Тарас Павлишин.

Так, ухвалою Верховного Суду 14 липня 2021 касаційну скаргу ТзОВ «Ферозіт» на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 17 травня 2021 року повернуто скаржнику. Відтак останнім судовим рішенням була ухвала Тернопільського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2022 року.

Також повідомляється, що 11 листопада цього року Шевченківський відділ державної виконавчої служби у Львові відкрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, шо 1 квітня 2019 року у Львові вперше зносли незаконно зведений 7-поверховий житловий будинок на вул. Личаківській, 259.

Водночас незаконна 6-поверхівка на Варшавській, 22, де люди розкупили квартири, так і не була знесена.

Нещодавно міська інспекція ДАБК викрила незаконне будівництво на вулиці Варшавській, 157 у Львові. Зокрема, забудовник замість індивідуального житла звів багатоквартирний будинок.

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