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У Львові забудовник замість індивідуального житла звів багатоквартирний будинок

Вероніка Рой

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Міська інспекція ДАБК викрила незаконне будівництво на вулиці Варшавській, 157 у Львові. Зокрема, забудовник замість індивідуального житла звів багатоквартирний будинок. Про це йдеться на сторінці департаменті містобудування Львівської міськради у Facebook.

Ще у жовтні 2017 році власник на підставі будівельного паспорта отримав дозвіл на реконструкцію індивідуального житлового будинку. Тоді з документами він звернувся до обласної ДАБІ, а не до міської інспекції ДАБК, в компетенції якої видавати такі дозволи. Попри це, обласна ДАБІ таки дала дозвіл на реконструкцію.

У департаменті містобудування зауважують, що, згідно із законом, індивідуальне будівництво має бути не вище за два поверхи (без урахування мансардного поверху) і з площею до 500 квадратних метрів.

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Натомість на вулиці Варшавській, 157 у Львові забудовник вже звів п’ятиповерховий будинок мансардою без дозвільних документів на право виконання таких робіт.

«А що на Варшавській, 157? А тут у нас уже п’ять поверхів із цоколем і мансардою Без дозвільних документів на право виконання будівельних робіт. Навіть більше, забудовник не має земельної ділянки на праві власності (оренда, суперфіція), як того вимагає закон», – зазначають у міськраді.

Після перевірки об’єкта інспекція ДАБК склала протокол про адміністративне правопорушення, а також винесла припис про зупинення будь-яких підготовчих та будівельних робіт. Мешканців просять бути обачними та утриматись від купівлі нерухомості за цією адресою.

« Тепер забудовник з Варшавської має заплатити штраф. Щодо фізичних осіб максимальна сума – 25 тисяч гривень. А ще – упродовж двох місяців він повинен або знести збудоване, або – як і мав би вчинити від самого спочатку – отримати всі потрібні дозвільні документи на побудову багатоквартирного житла», – додають у департаменті містобудування.

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Фото: департамент містобудування

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