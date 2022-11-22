Резніков розповів, скільки в Росії залишилось ще ракет

У Росії меншає високоточних ракет, проте держава-агресор потроху поновлює їхні запаси. Відповідну інфографіку опублікував міністр оборони України Олексій Резніков.

Станом на 18 листопада арсенал зброї РФ зменшився до 119 ракет «Іскандер» (витрачено 829). Запаси «Калібрів» Москва дещо поповнила, тому тепер цих ракет є близько 229 (витрачено вже 391).

Також Росія виробила нові ракети Х-101, тож зараз їх є близько 132 штуки (витрачено 132). Ракети Х-555 Кремль виготовляти не може, відтак ці запаси зараз становлять близько 150 штук (стільки ж уже витрачено).

Гіперзвукових ракет «Кинджал», яких українська ППО поки не може ефективно збивати, у Росії є близько 43. Відомо, що війська РФ використали 16 таких ракет, втім стільки ж вдалося виробити знову.

Крім того, в Росії є значні запаси ракет до систем ППО С-300, які вона переробила, щоб обстрілювати українські території. Рашисти вже використали 1020 цих ракет, але на залишку ще є майже 7000.

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«У російського ракетного арсеналу є чотири вороги: блискучі українські сили ППО, недолугі російські ракетні війська, санкції і час. Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі», – відзначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росія мала 900 ракет типу «Іскандер», станом на середину жовтня запас зменшився до 124 штук. 70% комплектуючих, необхідних для вироблення однієї такої ракети, потрібно імпортувати з-за кордону. А з введенням санкцій робити це стало суттєво складніше.

Останнім часом російські окупанти беруть паузи між ракетними атаками по Україні. У Повітряних Силах кажуть, що ворог це змушений робити, аби накопичити необхідну кількість ракет, адже нове виробництво не може надолужити втрати.

Загалом за повних вісім місяців повномасштабної війни російські окупаційні війська випустили по Україні більше ніж 4500 ракет.

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