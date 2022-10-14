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Резніков назвав, скільки в рф залишилось ракет

Ольга Денисяка

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Міністр оборони Олексій Резніков опублікував статистику використання росією високоточних ракет від початку повномасштабної агресії і до 14 жовтня. Про це він повідомив у Твіттері.

Згідно з опублікованою статистикою, до повномасштабного вторгнення росія мала 900 ракет типу «Іскандер», 500 крилатих ракет морського базування «Калібр» та 444 крилатих ракет повітряного базування Х-101 і Х-555.

Станом на 14 жотвня, за даними міністра, у росії залишилося 272 ракети типу «Іскандер», 213 ракет «Калібр» та 124 ракети Х-101/Х-555.

«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об’єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо нанесення ударів по військових об’єктах», – написав Резніков.

Опублікувавши дані щодо використань росією ракет, міністр зробив два висновки: військова поразка рф неминуча, росія – терористична держава.

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