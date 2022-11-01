«Кинджали» в Білорусі – це швидше бряжчання зброєю перед Заходом, – Повітряні Сили

Те, що Росія перемістила до Білорусі літаки, здатні нести гіперзвукові ракети «Кинджал», може свідчити про намір Кремля «бряжчати зброєю» перед західними країнами. Про це під час брифінгу 1 листопада розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, «Кинджали» становлять загрозу, втім вплинути на ситуацію в українському небі вони не можуть.

«Дальність «Кинджалу» становить близько 2000 км. Носій цієї ракети – літак Міг-31, але можуть бути й інші літаки стратегічної авіації. Але в основному йдеться про Міг-31К, ракета кріпиться до фюзеляжу. Вона може загрожувати будь-якій точці України, завдати удару, на який буде дуже важко відреагувати. І неважливо, де знаходиться цей літак. Втім його перебування на території Білорусі – це загроза не так для України, як бряжчання зброєю в бік країн Західної Європи», – сказав Юрій Ігнат.

Зазначимо, 1 листопада британська розвідка повідомила, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинджал». Кремль це міг зробити, аби подати знак Заходу і представити Білорусь як країну, усе більш залучену у війну.

Як відомо, гіперзвукові ракети повітряного базування «Кинджал» – найсучасніший тип ракет, який мають на озброєнні ЗС РФ з 2018 року. Станом на серпень тактико-технічні характеристики цих ракет не дозволяли існуючим у ЗСУ засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати їх.

Саме «Кинджалами» російські окупанти обстріляли військовий об’єкт на Вінниччині 7 серпня. Тоді не спрацювала система оповіщення про ракетну небезпеку.

За даними українських Повітряних Сил, Росія прийняла на озброєння лише кілька десятків ракет «Кинджал». Їх окупанти бережуть і намагаються застосовувати лише по надзвичайно важливих цілях.

Бойова частина цієї ракети становить 500 кг. Після пуску з літака вона піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 000 км/год. Дальність польоту – близько 2000 км.

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