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Росія випустила по Україні більше 4500 ракет

Наталя Дуляба

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За повних вісім місяців повномасштабної війни російські окупаційні війська обстріляли Україну більше ніж 4500 ракетами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Так, станом на 28 жовтня Росія здійснила 4500 тисячі ракетних ударів і понад 8000 авіанальотів.

Володимир Зеленський подякував усім вартовим українського неба, які роблять усе можливе, аби громадяни могли почуватись безпечніше.

«Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. “Шахеди” будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію», – підкреслив глава держави.

Зазначимо, станом на середину вересня було відомо, що РФ випустила по Україні 3800 ракет. Таким чином трохи більше ніж за місяць окупанти обстріляли нашу державу сімома сотнями ракет.

Лише кожен 20-й ракетний удар Росія завдає по військовому об’єкту, решта 19 – влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

На початку вересня від обстрілів російських окупантів загинули понад 7000 мирних громадян України, ще 5500 українців дістали поранення. Оновлених даних правоохоронці ще не оприлюднювали.

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