Готелю на вулиці Вороного таки не буде

Верховний Суд України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду підтвердив рішення апеляційного суду про заборону будівництва готелю на вулиці Вороного. Ця постанова є остаточною й оскарженню не підлягає, повідомляє Leopolis.

Зазначимо, що на початку 2000-х на цьому місці на вул. Вороного планували збудувати багаторівневий паркінг, проте згодом орендар землі, ТОВ «Ательєр», вирішив спорудити готель.

Проти виступили мешканці довколишніх будинків, які після тривалих протестів та безрезультатних перемовин із посадовцями пішли відстоювати свої інтереси в суд. Вони аргументували, що затверджувати детальний план території виконком не мав права, оскільки плану зонування Галицького району досі немає. Відтак таке рішення могла прийняти лише сесія Львівської міськради.

За чотири роки львів’яни пройшли кілька судових інстанцій. Кілька з них мешканці виграли, проте на початку 2021 року Львівський окружний адміністративний суд вирішив, що два містобудівельні рішення виконавчого комітету щодо готелю на вулиці Вороного були прийняті без порушень. Це рішення львів’яни оскаржили, проте Львівська міська рада подала касацію.

Допоки тривали суди, у Львівській міськраді на замовлення ТзОВ «Ательєр» ініціювали розроблення нового детального плану, щоб таки передбачити будівництво готелю на вул. Вороного. У 2020 році документ зі скандалом пройшов громадське обговорення, однак сесія міськради Львова його не затвердила. Згодом детальний план неодноразово знову виносили на розгляд мерії, проте прийняття рішення щоразу відкладали.

17 лютого 2022 року Львівська міська рада таки затвердила детальний план території, обмеженої вул. Вороного, вул. Руданського, вул. Ліста, вул. Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка, який передбачає забудову парковки 6-поверховим готелем.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ательєр» – підприємство, яке займається діяльністю готелів. Його власниками Назар Купибіда,керівник АТ «Концерн Галнафтогаз» Віталія Антонова, Арсен Шлапак і брати Андрій та Лев Підлісецькі. Останній до 2019 року був народним депутатом від «Самопомочі», помер у серпні 2021 року.

Арсен Шлапак, як пишуть ЗМІ, – син колишнього депутата Львівської міськради Романа Шлапака.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.