Депутати таки проштовхнули будівництво скандального готелю у центрі Львова

Львівська міська рада на сесії 17 лютого таки затвердила детальний план території, обмеженої вул. Вороного, вул. Руданського, вул. Ліста, вул. Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка, який передбачає забудову парковки 6-поверховим готелем. Про це повідомляє Львівський портал.

«За» ухвалу проголосували 36 депутатів, ще восьмеро були проти, п’ятеро утримались, а десятеро взагалі не голосували. Поіменне голосування кожної з фракцій можна переглянути за цим посиланням.

Затверджений детальний план території передбачає будівництво нового готелю на вул. Вороного, відразу біля готелю «Жорж». Його збираються звести на місці стихійної парковки на земельній ділянці площею 0,18 га.

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Майбутній 6-поверховий готель розрахований орієнтовно на 150 номерів. На даху хочуть зробити літній театр та галерею. Водночас у підземному паркінгу облаштують лише 64 паркомісця.

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Конфлікт через це будівництво у Львові тягнеться вже роками, тож на сесії між депутатами та міським головою Андрієм Садовим виникла жвава дискусія. Проти висловився секретар міської ради Маркіян Лопачак, який пригадав, що мер у 2006-2008 роках теж не підтримував ідею збудувати на вул. Вороного новий готель і пропонував залишити цю територію для спортивної інфраструктури міста.

«Свободівець» Андріян Гутник теж зі свого боку зауважив, що разом із партнерами ще 15 років тому хотів отримати дозвіл на будівництво тут паркінгу зі спортивним майданчиком на даху. Проте депутат стверджує, що мерія тоді відмовила йому.

Зрештою Андрій Садовий наполягав на своєму і закликав депутатський корпус підтримати це питання.

«Це є річ, яку потрібно завершити. Там нагорі справді планується громадський простір з відпочинковою можливістю для дітей. Я особисто бачив цей проєкт, його демонстрували публічно. Я прошу підтримати це питання та дослухатись до здорового глузду», – сказав Андрій Садовий.

Зазначимо, що на початку 2000-х на цьому місці на вул. Вороного планували збудувати багаторівневий паркінг, проте згодом орендар землі, ТОВ «Ательєр», вирішив спорудити готель.

Проти виступили мешканці довколишніх будинків, які після тривалих протестів та безрезультатних перемовин із посадовцями пішли відстоювати свої інтереси в суд. Вони аргументували, що затверджувати детальний план території виконком не мав права, оскільки плану зонування Галицького району досі немає. Відтак таке рішення могла прийняти лише сесія Львівської міськради.

За чотири роки львів’яни пройшли кілька судових інстанцій. Кілька з них мешканці виграли, проте на початку 2021 року Львівський окружний адміністративний суд вирішив, що два містобудівельні рішення виконавчого комітету щодо готелю на вулиці Вороного були прийняті без порушень. Це рішення львів’яни оскаржили, проте Львівська міська рада подала касацію, тож судова тяганина триває досі.

Допоки тривали суди, у Львівській міськраді на замовлення ТзОВ «Ательєр» ініціювали розроблення нового детального плану, щоб таки передбачити будівництво готелю на вул. Вороного. У 2020 році документ зі скандалом пройшов громадське обговорення, однак сесія міськради Львова його не затвердила. Згодом детальний план неодноразово знову виносили на розгляд мерії, проте прийняття рішення щоразу відкладали.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ательєр» – підприємство, яке займається діяльністю готелів. Його власниками Назар Купибіда,керівник АТ «Концерн Галнафтогаз» Віталія Антонова, Арсен Шпак і брати Андрій та Лев Підлісецькі. Останній до 2019 року був народним депутатом від «Самопомочі», помер у серпні 2021 року.

Арсен Шпак, як пишуть ЗМІ, – син колишнього депутата Львівської міськради Романа Шпака.

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