ОСТАННІ НОВИНИ

Беленюк виходить зі складу НОК України

Анастасія Диняк

|

Борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк написав заяву про виключення його із членів Національного олімпійського комітету України через раніше оприлюднені списки. Про це Беленюк написав у Facebook.

Так, у понеділок, 21 листопада, спортсмен підписав заяву про виключення його зі складу членів НОК.

«В “такому” НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго», – написав він.

Своє рішення Беленюк пояснив посиланням на пост футболіста Романа Зозулі, який писав про нову команду НОКу «80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту». Окрім того, до списку потрапили й проросійські політики.

Зокрема йдеться про:

  • Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію
  • Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005), вийшов з партії після обрання на посаду президента НОК
  • Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, дружина Юлія Льовочкіна
  • Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)
  • Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го
  • Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях
  • Олександр Зац – член Партії регіонів (2006-2014), його пов’язує міцна особиста дружба з Борисом Колесніковим, партнер Колеснікова у бізнесі
  • Роман Мулик – член Партії регіонів (2010-2014)
  • Андрій Мельник – підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 млн дол. у колишнього гендиректора ПрАТ “Нафтогазвидобування”, а нині – народного депутата Семінського
  • Олександр Мендусь – колишній член Партії регіонів
  • Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів
  • Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року
  • Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ
  • Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)
  • Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014), скандальний київський забудовник
  • Сергій Лагур – разом із екс-регіоналом, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області
  • Віктор Ремський – колишній “правоохоронець”, причетний до фальсифікації і вибивання “добровільних зізнань” з фігурантів “справи Павличенків”
  • Олександр Симоненко – член ОПЗЖ
  • Віктор Христоєв – колишній член Партії регіонів
  • Олександр Удовиченко – колишній член Партії регіонів
  • Ніна Уманець – після 2014 року хизувалась фото з Путіним
  • Сергій Кушнірюк– відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію, на нього відкривали кримінальну справу.

«Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу, будь то політичну чи спортивну?!», – додав Зозуля.

Напередодні стало відомо, що Національний олімпійський комітет України затвердив склад нових членів на 2022-2026 роки. Серед 168 осіб опинились одіозний нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич та його колега Григорій Суркіс.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу Національного олімпійського комітету на знак протесту проти призначення його членами Шуфрича і Суркіса.

Згодом Шуфрича і Суркіса виключили зі складу НОК. Нібито вони самі подали заяви про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

всі статті
Львівський портал