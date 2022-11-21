Беленюк виходить зі складу НОК України

Борець греко-римського стилю й народний депутат Жан Беленюк написав заяву про виключення його із членів Національного олімпійського комітету України через раніше оприлюднені списки. Про це Беленюк написав у Facebook.

Так, у понеділок, 21 листопада, спортсмен підписав заяву про виключення його зі складу членів НОК.

«В “такому” НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго», – написав він.

Своє рішення Беленюк пояснив посиланням на пост футболіста Романа Зозулі, який писав про нову команду НОКу «80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту». Окрім того, до списку потрапили й проросійські політики.

Зокрема йдеться про:

Валерій Борзов – член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію

Сергій Бубка – член Партії регіонів (2002-2005), вийшов з партії після обрання на посаду президента НОК

Андрій Вінграновський – член ОПЗЖ, дружина Юлія Льовочкіна

Олександр Волков – член Партії регіонів (2007-2014)

Олександр Герега – народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го

Ірина Дерюгіна – FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях

Олександр Зац – член Партії регіонів (2006-2014), його пов’язує міцна особиста дружба з Борисом Колесніковим, партнер Колеснікова у бізнесі

Роман Мулик – член Партії регіонів (2010-2014)

Андрій Мельник – підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 млн дол. у колишнього гендиректора ПрАТ “Нафтогазвидобування”, а нині – народного депутата Семінського

Олександр Мендусь – колишній член Партії регіонів

Мирослав Карабін – колишній член Партії регіонів

Олег Корбан – член ОПЗЖ з 2019 року

Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ

Вадим Павленко – депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)

Ігор Лисов – член Партії регіонів (2007-2014), скандальний київський забудовник

Сергій Лагур – разом із екс-регіоналом, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області

Віктор Ремський – колишній “правоохоронець”, причетний до фальсифікації і вибивання “добровільних зізнань” з фігурантів “справи Павличенків”

Олександр Симоненко – член ОПЗЖ

Віктор Христоєв – колишній член Партії регіонів

Олександр Удовиченко – колишній член Партії регіонів

Ніна Уманець – після 2014 року хизувалась фото з Путіним

Сергій Кушнірюк– відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію, на нього відкривали кримінальну справу.

«Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу, будь то політичну чи спортивну?!», – додав Зозуля.

Напередодні стало відомо, що Національний олімпійський комітет України затвердив склад нових членів на 2022-2026 роки. Серед 168 осіб опинились одіозний нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич та його колега Григорій Суркіс.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу Національного олімпійського комітету на знак протесту проти призначення його членами Шуфрича і Суркіса.

Згодом Шуфрича і Суркіса виключили зі складу НОК. Нібито вони самі подали заяви про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням.