Венедіктову призначили послом у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом України в Швейцарії. Про це йдеться у відповідному указі від 17 листопада на сайті офісу президента.

«Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації», – йдеться в указі.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього Генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарі

Нагадаємо, 17 липня Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Сам президент заявив, що значний масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, «викликають дуже серйозні запитання до очільників СБУ та Генпрокуратури».

Подання на звільнення Венедіктової на сайті парламенту з’явилось 19 липня. Відразу цього ж дня Верховна Рада підтримала її звільнення.

Голова фракції «Слуга народу» у ВР Давид Арахамія заявив, що вона може бути призначена найближчим часом на дипломатичну посаду.

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