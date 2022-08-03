Кулеба подав Венедіктову на посла у Швейцарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього Генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії, повідомляє Укрінформ.

«Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії», – сказав він.

Глава української дипломатії зазначив, що ця ідея народилася «в колі декількох людей – сиділи, обговорювали і була знайдена така опція».

За словами Кулеби, практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.

«Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі – Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента – ред.), я, Андрій Сибіга (заступник керівника ОП – ред.) – постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний. Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку», – зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, ввечері 17 липня Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Сам президент заявив, що значний масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, «викликають дуже серйозні запитання до очільників СБУ та Генпрокуратури».

Подання на звільнення Венедіктової на сайті парламенту з’явилось 19 липня. Відразу цього ж дня Верховна Рада підтримала її звільнення.

Голова фракції «Слуга народу» у ВР Давид Арахамія заявив, що вона може бути призначена найближчим часом на дипломатичну посаду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.