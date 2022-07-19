Генпрокурорку Венедіктову теж офіційно звільнили

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада після подання президента звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
За звільнення Венедіктової проголосували 264 народні депутати. За словами Железняка, голоси за фракціями розподілились таким чином:
- Слуга народу – 198;
- ЄС – 0;
- Голос – 0;
- Батьківщина – 10;
- Платформа за життя і мир – 14;
- За майбутнє – 9;
- Довіра – 17;
- Відновлення України – 10;
- Позафракційні – 6.
На відміну він глави СБУ Івана Баканова, якого ВРУ звільнила першим, Ірина Венедіктова прийшла на засідання парламенту та його правоохоронного комітету.
«У своєму виступі [на засіданні профільного комітету] пані Ірина дала поради членам Комітету щодо подальшої реформи правоохоронних органів. Це було красиве прощальне слово профільному Комітету. Без звинувачень та політики», – написав Ярослав Железняк.
Питання звільнення Венедіктової нардепи розглядали з обговоренням. Обійшлося без гучних заяв і звинувачень.
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Наталя Дуляба