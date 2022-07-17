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Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад

Анастасія Диняк

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Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов’язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очільника СБУ Баканова. На місце Венедіктової призначили іншу людину. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Так, президент України Володимир Зеленський підписав укази  №499 та №500.

«Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: Відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора», – йдеться в указі.

Відтепер обов’язки генерального прокурора виконуватиме Олексій Симоненко. Із березня 2020 року він обіймав посаду заступника генпрокурора.

Окрім того, Зеленський усунув з посади очільника Служби безпеки України Івана Баканова відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Зауважимо, у статті 47 йдеться: «Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків».

Як повідомляв Львівський портал раніше, президент України Володимир Зеленський мав намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Довідково:

Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою. Він був членом команди Зеленського, яку він представив 19 квітня 2019 року.  Баканов є залаштунковою частиною «95 кварталу».

До виборів він працював головним юристом «Кварталу» та паралельно з 2017 року очолив партію «Слуга народу». Із Зеленським Баканов дружить ще з дитинства.

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