На Венедіктову очікує посада на дипломатичному фронті, – Арахамія

Звільнена з посади генеральної прокурорки Ірина Венедіктова може отримати посаду на дипломатичному фронті. Про це в Телеграмі заявив голова фракції «Слуга народу Давид Арахамія.

«Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу», – заявив Арахамія.

Зазначимо, що 19 липня Верховна Рада після подання президента звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора України. Ірина Венедіктова була першою жінкою, яка обійняла посаду генпрокурора України. До виконання обов’язків вона приступила у березні 2020 року. Призначення нового генпрокурора на розгляд Верховної Ради ще не виносили.

Нагадаємо, ввечері 17 липня на сайті президента України опублікували укази, яким Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Сам президент заявив, що значний масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, «викликають дуже серйозні запитання до очільників СБУ та Генпрокуратури».

Згодом Ірина Венедіктова прокоментувала своє відсторонення, заявивши, що «не може і не буде сперечатися» з думкою чи рішенням президента України. Проте чинне законодавство передбачає єдиний варіант звільнення генпрокурора, тож якщо у Верховній Раді зареєструють відповідну постанову, Венедіктова готова відразу прийти на звіт до нардепів.

Подання на звільнення Венедіктової на сайті парламенту з’явилось 19 липня. Відразу цього ж дня Верховна Рада підтримала її звільнення.

На місце Венедіктової поки призначили Олексія Симоненка, а замість Баканова – його заступника Василя Малюка. Детальніше про те, хто ці люди, читайте за посиланням.

Сам Баканов спершу не коментував свого відсторонення, а після офіційного звільнення на сайті СБУ оприлюднили його звернення. У ньому експосадовець заявив, що спецслужба – не політична структура, і вона займалась справами, а не піаром.

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