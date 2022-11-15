Росія запустила по Україні 85 ракет

У вівторок, 15 листопада, терористична Росія випустила 85 ракет по енергетичних об’єктах України. Загроза нових авіаударів ще не минула. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Наразі загроза нових авіаударів не минула то ж людей закликають перебувати в укриттях.

«85 ракетних ударів випущено по Україні, у наших містах, у більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб’ється. Ще попереду може бути близько 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх: бережіть себе і будьте в укриттях деякий час.

Знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо», – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.