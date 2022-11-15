ОСТАННІ НОВИНИ

Лідер Китаю закликав до мирних переговорів з Україною, але не засудив вторгнення РФ

Наталя Дуляба

|

Китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив позицію Пекіна про необхідність проведення мирних переговорів для припинення війни в Україні під час саміту G20 на Балі. Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

«Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла й послідовна.  Він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори», – йдеться у звіті про двосторонню зустріч китайського лідера з президентом Франції Еммануелем Макроном, опублікованому державною телекомпанією CCTV.

При цьому Сі Цзіньпін знову не засудив військове вторгнення Росії.

Хоча Китай послідовно закликав до припинення військових дій в Україні, він відмовився засудити вторгнення Росії. Замість цього Пекін закликав визнати «законні інтереси безпеки всіх сторін», поклавши при цьому провину за конфлікт на США і НАТО.

Як писав Львівський портал, 14 листопада, напередодні саміту G20 на Балі, лідери США і Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін мали спільну зустріч.

Відомо, що сторони обговорили ключові регіональні та глобальні виклики, а також війну в Україні. В офіційному комюніке Білий дім подав, що США і Китай погодилися з тим, що ніхто і ніколи не повинен використовувати ядерну зброю.

Разом із тим того ж дня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, якою закликала Росію відшкодувати збитки, завдані Україні повномасштабною війною. Китай голосував проти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал