Лідер Китаю закликав до мирних переговорів з Україною, але не засудив вторгнення РФ

Китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив позицію Пекіна про необхідність проведення мирних переговорів для припинення війни в Україні під час саміту G20 на Балі. Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

«Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла й послідовна. Він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори», – йдеться у звіті про двосторонню зустріч китайського лідера з президентом Франції Еммануелем Макроном, опублікованому державною телекомпанією CCTV.

При цьому Сі Цзіньпін знову не засудив військове вторгнення Росії.

Хоча Китай послідовно закликав до припинення військових дій в Україні, він відмовився засудити вторгнення Росії. Замість цього Пекін закликав визнати «законні інтереси безпеки всіх сторін», поклавши при цьому провину за конфлікт на США і НАТО.

Як писав Львівський портал, 14 листопада, напередодні саміту G20 на Балі, лідери США і Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін мали спільну зустріч.

Відомо, що сторони обговорили ключові регіональні та глобальні виклики, а також війну в Україні. В офіційному комюніке Білий дім подав, що США і Китай погодилися з тим, що ніхто і ніколи не повинен використовувати ядерну зброю.

Разом із тим того ж дня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, якою закликала Росію відшкодувати збитки, завдані Україні повномасштабною війною. Китай голосував проти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.