Байден зустрінеться зі Сі Цзіньпіном на Балі, – Білий дім

Білий дім офіційно підтвердив зустрів президента США Джо Байдена зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном у межах саміту G20 на Балі. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому 10 листопада.

Заплановано, що Джо Байден матиме зустріч із президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном на Балі 14 листопада 2022 року.

«Лідери обговорять зусилля для підтримки й поглиблення ліній зв’язку між США і КНР, відповідального управління конкуренцією, а також взаємодії в питаннях, де збігаються спільні інтереси, особливо щодо транснаціональних проблем, які впливають на міжнародну спільноту», – вказано в повідомленні.

В Білому домі додали, що обидва лідери також обговорять низку регіональних і глобальних питань.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай тривали час офіційно намагався зберігати нейтральну позицію. Втім наприкінці жовтня міністр закордонних справ КНР заявив про підтримку Пекіном «Росії під лідерством Путіна».

Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив Україну на саміт G20. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме у ньому участі, якщо там буде президент РФ Владімір Путін.

Напередодні стало відомо, що Зеленський таки долучиться до саміту Великої двадцятки, найімовірніше, в онлайн-форматі. Тим часом ЗМІ пишуть, що Путін вирішив не летіти на Балі.

Додамо, саміт G20 відбудеться на Балі (Індонезія) вже 15 листопада.

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