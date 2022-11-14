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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків Україні

Анастасія Диняк

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Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до Росії відшкодувати збитки, завдані Україні повномасштабною війною. Про це пише Європейська правда.

Так, резолюцію проголосували 94 країни, ще 73 утрималися. Проти висловилися 14 держав: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.

Зазначимо, країни, які підтримали проєкт, визнали, що Росія має нести відповідальність за війну на території України.

«РФ має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні або проти України, включно з її агресією на порушення Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона повинна нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням шкоди, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в ООН визнали необхідність створити у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України».

Також у резолюції йдеться про створення «міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні».

Нагадаємо, 14 листопада постійний представник України Сергій Кислиця представив проєкт резолюції про компенсацію збитків, які завдала Росія під час війни.

Також дипломат наголосив, що Росія продовжує блокувати роботу Ради Безпеки ООН своїм право на вето, тим самим, не дозволяючи ухвалити жодного рішення, яке засуджувало та накладало наслідки на неї через війну в Україні.

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