США та Китай висловилися проти застосування ядерної зброї РФ в Україні

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін заявили, що ядерна зброя не повинна використовуватися ніким і ніколи, у тому числі Росією в Україні. Про це пише Європейська правда.

Так, у понеділок, 14 листопада, на переговорах на Балі обговорили ключові регіональні та глобальні виклики. Зокрема, мова йшла й про війну в Україні.

«Президент Байден згадав жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю. Президент Байден і очільник Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її не можна виграти, і наголосили на своїй незгоді із застосуванням або погрозою застосування ядерної зброї в Україні», – йдеться у заяві Білого дому.

Нагадаємо, лідери США та Китаю зустрілися перед самітом G20, який відбудеться на Балі вже 15-16 листопада.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі.