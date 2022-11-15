Через ракетний удар рашистів у Львові постраждала людина

У вівторок, 15 листопада, під час ракетного удару, який завдали російські окупаційні війська по Львівщині, було травмовано одну людину. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Одну людину поранено внаслідок ракетного обстрілу. Потерпілого оперативно госпіталізували», – повідомив Андрій Садовий.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

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