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Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення можливих повстань в Росії, – розвідка

Наталя Дуляба

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Головним завданням армій Євгена Пригожина (ПВК «Вагнер») та голови Чечні Рамзана Кадирова було придушення потенційних повстань у Росії, але з початком повномасштабної війни проти України їм знайшли нове застосування. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювали насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії», – пояснив представник української розвідки Андрій Черняк.

За його словами, демонстрація «добре навчених й хоробрих» кадирівців передусім спрямована на російську публіку. А тепер під час повномасштабної війни в Україні їх використовують на фронті як «загороджувальні загони», які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити.

«Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян», – наголошують в українській розвідці.

Нагадаємо, після масового дезертирства на Харківщині Росія посилила свої «загороджувальні загони» так званими кадирівцями. Перекидання їхніх підрозділів на тоді ще окупованому Херсонщину фіксували у вересні.

Кадирівці діють як так звані «загороджувальні загони»: погрожують і навіть розстрілюють тих окупантів, які намагаються втекти з фронту. Також на війні проти Україні вони мародерять та знімають пафосні відео для соцмереж, через що їх прозвали Tik-tok–військами.

За даними української розвідки станом на весну, у війну проти України Кремль залучив близько 2500 кадирівців. Поіменний список доступний за цим посиланням.

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