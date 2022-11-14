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Росіяни обстріляли селище на лівобережжі Херсонщини через відмову місцевих «евакуюватись»

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська обстріляли частину селища Горностаївка Херсонської області, що на лівому березі Дніпра. Є загиблі і поранені. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 14 листопада.

Так, 12 листопада окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору селища Горностаївка. Причиною стала відмова місцевих мешканців від так званої «евакуації».

Відомо, що від ворожого вогню загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

Зазначимо, що Горностаївка розташована на узбережжі лівого берега Дніпра. Відстань до Каховки становить близько 30 км.

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У Генштабі додають, що на звільненій правобережній частині Херсонщини окупанти намагаються посилено вести повітряну розвідку. А це може свідчити, що вони готуються обстрілювати як ЗСУ, так і цивільні об’єкти.

Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, піротехніки розміновують території.

11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував його звільнення з міркувань безпеки.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд. Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших звільнених територіях – масове замінування.

Наразі відомо, що загалом на Херсонщині ЗСУ деокупували більше 60 населених пунктів.

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