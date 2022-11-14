Поради щодо страхування для виїзду за кордон

Плануючи свою закордонну поїздку, досвідчені туристи передусім думають над оформленням страхового договору. Переважна більшість туристів, які особисто зіткнулися з форс-мажорними обставинами під час закордонної поїздки, зазвичай без страховки за кордон більше не їздять.

При першій закордонній поїздці у багатьох туристів виникає ціла низка природних питань, що стосуються купівлі страхового поліса: яку страхову компанію вибрати, який вид страховки оформляти, які ризики слід включити у страховий випадок, які документи необхідні для оформлення страховки, які її терміни та вартість тощо.

Вибір страхової компанії

Як правило, при оформленні документів у туристичній фірмі вам пропонують стандартний пакет страхового поліса в конкретній страховій компанії Opika. З одного боку це добре. Добросовісна страхова компанія вже знає найпоширеніші потенційні ризики, з якими може зіткнутися клієнт за кордоном, відповідно, включає їх у пропонований страховий договір.

Однак так буває далеко не завжди. Іноді клієнту пропонується так званий «мінімальний пакет» страхових послуг, який коштує відносно недорого, але користі від нього мало, якщо у туриста виникнуть реальні проблеми за кордоном.

Тому перш ніж підписувати страховий договір, необхідно уважно вивчити текст документа, і якщо запропоновані послуги не задовольняють туриста, він має право відмовитися від послуг та оформити страховий поліс в іншій компанії.

Строки страхового договору

Переважна більшість простих туристів оформляють страховий поліс на термін, що дорівнює запланованому терміну перебування за кордоном. Але при серйозній травмі чи захворюванні час перебування у лікувальному закладі може затягтися. Якщо термін дії страховки закінчиться, доведеться оплачувати медичні послуги самостійно, а це дуже дорого.

Тому якщо закордонна поїздка пов’язана з високими ризиками отримання травми або турист має хронічні захворювання, які можуть загостритися, доцільно подумати над оформленням страхового поліса на більш тривалий термін.

Низка важливих моментів, про які слід знати

Якщо турист має можливість при оформленні поліса вибрати конкретну країну, цим треба скористатися, оскільки вартість медичного страхування в країнах Азії, Європи або США істотно відрізняється.

Особливий випадок – подорож вагітних жінок за кордон. Більшість страхових компаній не страхують жінок, які перебувають на 6-7 місяці вагітності через високі потенційні ризики. Тому на пізніх термінах вагітності краще відмовитися від закордонних поїздок, відклавши їх на рік.

Якщо ви є учасником спортивних змагань, слід звернути увагу на наявність можливих обмежень у страхової компанії на професійні та аматорські змагання. У тому випадку, якщо у туриста оформлено річне страхування з фіксованою кількістю днів, він повинен самостійно контролювати, щоб кількість днів перебування за кордоном не перевищувала кількість днів, зазначених у страховому полісі.

Підписуючи електронну копію страхового поліса, клієнт може помітити той чи інший пункт договору. Найчастіше «слизькі» моменти прописуються дрібним текстом, який не впадає у вічі, але від цього його юридична сила не знижується. Тому треба дуже уважно ознайомитись з умовами договору.

Оформляючи електронний страховий поліс, іноді у клієнта виникають питання, на які не завжди може отримати відповіді. Наприклад, у вихідні дні служба підтримки може просто не працювати.

Працюючи в мережі Інтернет, треба бути дуже уважним, оскільки ви спілкуєтеся не з конкретною людиною, а з певним набором інформації, яка може бути скомпрометована, наприклад, шахраями. У мережі багато випадків, коли неуважний і довірливий користувач потрапляв на фішинговий сайт і втрачав свої гроші.

Тому страховий поліс в режимі онлайн слід оформляти лише в тому випадку, якщо ви повністю впевнені у безпеці та надійності такої угоди.

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