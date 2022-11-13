Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі, – ISW

Виведення російських військ з Херсона розпалює ідеологічний розкол між провійськовими діячами і президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру прихильників до нього, повідомляє Українська правда із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики відзначають, що Путіну все важче заспокоїти частину свого електорату через нездатність військових РФ досягти своїх максималістських цілей щодо повалення української влади і захоплення всієї України.

Путінські націоналістично налаштовані пропагандисти, такі як Володимир Соловйов, все частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування повної відданості їхньому досягненню цілям в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсону.

Як зазначає ISW, Путіну необхідно зберегти підтримку, і він, ймовірно, наказав деяким своїм пропагандистам придушити будь-яку критику російського виведення військ з Херсона, оскільки багато державних телевізійних новинних програм опускають або применшують наслідки виведення військ.

Дедалі більші сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості Путіна російській ідеології знижують привабливість Путіна серед російських націоналістів.

Інститут також вказує на те, що російські чиновники схвалюють примусове вивезення дітей з окупованих територій України в Росію. Зокрема, загарбники зробили заяву про заплановане примусове переміщення понад 40 000 дітей Херсонської області до Росії. При цьому самі окупанти визнають системи догляду за українськими дітьми неналежними.

За оцінкою ISW, російське військове керівництво безуспішно намагається згуртувати мобілізованих з різними типами і рівнями кваліфікації та оснащення.

Як відомо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував звільнення Херсона з міркувань безпеки.

На вечір п’яниці, 11 листопада, в Херсоні вдалося знову відновити роботу українського телебачення.

12 листопада у звільненому Херсоні відновили роботу міська та обласна влади.

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