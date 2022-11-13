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Міноборони позбавило акредитації ряд ЗМІ, які приїхали у Херсон

Андрій Котенський

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Журналістам, які без погодження в’їхали у Херсон, де тривали стабілізаційні заходи, скасували акредитацію. Відповідні заяву поширив Генштаб ЗСУ.

Робота журналістів на фронті має певні обмеження і потребує спецакредитації.

«Нещодавно, деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів.

Такі дії є грубим порушенням вимог наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, а також відповідних розпоряджень військового командування.

Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував звільнення Херсона з міркувань безпеки.

На вечір п’яниці, 11 листопада, в Херсоні вдалося знову відновити роботу українського телебачення.

12 листопада у звільненому Херсоні відновили роботу міська та обласна влади.

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