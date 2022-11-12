У Генічеську окупанти вивезли весь алкоголь і ввели сухий закон

Аби дисциплінувати російських військових, в тимчасово окупованому Генічеську вирішили ввести сухий закон. Алкоголь вилучили зі всіх магазинів і ресторанів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 12 листопада.

Так, у Генічеську окупаційна «влада» ввела сухий закон, а також вилучила і вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

У Генштабі кажуть, що це окупанти зробили, аби дисциплінувати російських солдатів, морально-психологічний стан яких погіршується. При чому такий настрій рашистів є на всіх тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Нагадаємо, після втечі з Херсона російські окупанти перенесли «столицю» Херсонської області до Генічеська.

Сам Генічеськ розташований фактично на початку Арабатської стрілки, яка веде до західної частини поки ще окупованого Криму. Сам Херсон досі був єдиним обласним центром, який зуміли захопити війська РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

11 листопада Міноборони РФ заявило, що російські війська вдосвіта вийшли з Херсона і перейшли на лівий берег Дніпра. При цьому жодних втрат вони нібито не понесли.

Того ж дня в Херсон зайшли українські спецпризначенці. За ними, як відзначав президент Володимир Зеленський, увійдуть й інші підрозділи Сил оборони. Зараз у місті розпочинають стабілізаційні заходи.

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