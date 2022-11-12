ОСТАННІ НОВИНИ

У Генічеську окупанти вивезли весь алкоголь і ввели сухий закон

Наталя Дуляба

|

Аби дисциплінувати російських військових, в тимчасово окупованому Генічеську вирішили ввести сухий закон. Алкоголь вилучили зі всіх магазинів і ресторанів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 12 листопада.

Так, у Генічеську окупаційна «влада» ввела сухий закон, а також вилучила і вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

У Генштабі кажуть, що це окупанти зробили, аби дисциплінувати російських солдатів, морально-психологічний стан яких погіршується. При чому такий настрій рашистів є на всіх тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Нагадаємо, після втечі з Херсона російські окупанти перенесли «столицю» Херсонської області до Генічеська.

Сам Генічеськ розташований фактично на початку Арабатської стрілки, яка веде до західної частини поки ще окупованого Криму. Сам Херсон досі був єдиним обласним центром, який зуміли захопити війська РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

11 листопада Міноборони РФ заявило, що російські війська вдосвіта вийшли з Херсона і перейшли на лівий берег Дніпра. При цьому жодних втрат вони нібито не понесли.

Того ж дня в Херсон зайшли українські спецпризначенці. За ними, як відзначав президент Володимир Зеленський, увійдуть й інші підрозділи Сил оборони. Зараз у місті розпочинають стабілізаційні заходи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал