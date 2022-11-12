Росія може завдати масованого удару по Україні під час саміту G20, – Повітряні Сили

Російські війська можуть здійснити новий масований удар по Україні під час саміту Великої двадцятки, який відбудеться вже 15-16 листопада. Про це сказав речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни влаштовувати провокації в певні дати чи під час важливих подій, як-от саміт G20, який відбудеться на Балі вже 15-16 листопада. Тому Юрій Ігнат припустив, що окупанти можуть вдатись до нової масованої атаки по Україні саме в ці дні.

«Вони не можуть собі дозволити постійно завдавати такий залп, як 10 жовтня. У жовтні було таких чотири ракетних ударів (масованих – ред.). Найбільший – 10-го, потім ще 17 і 23 жовтня… Вони накопичують… Події насуваються і саміт “двадцятки”. Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації», – сказав Юрій Ігнат.

Водночас він додав, що Росія суттєво вичерпала свої запаси зброї, зокрема й ракет. Тому зараз РФ продовжує накопичувати їх.

«Ті ракети, які були в Росії до широкомасштабного вторгнення, робили роками. Їх складували, підвозили, розміщували… Процес виготовлення ракети є дуже складним, це робиться не за один-два дні», – пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, напередодні в українських Повітряних Силах вже говорили, що РФ може накопичувати ракети для нового масованого удару по території України.

Також у Повітряних Силах вважають, що окупаційні війська продовжать свій повітряний тероризм і надалі завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі України. При цьому рашисти робитимуть акцент на енергетичних об’єктах.

Атакуючи цивільну інфраструктуру України, Росія використала 80% запасів своїх високоточних ракет. За даними української розвідки, станом на 7 листопада в РФ залишилось лише 120 «Іскандерів».

До повномасштабного вторгнення Росія мала 900 ракет типу «Іскандер», а станом на середину жовтня запас зменшився до 124 штук.

Додамо, що за повних вісім місяців повномасштабної війни російські окупаційні війська випустили по Україні більше ніж 4500 ракет.

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