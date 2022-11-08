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Зеленський візьме участь у саміті G20

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Суспільне.

За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

«В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу», – сказав Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Володимир Путін може долучитися до саміту «Великої двадцятки», який відбудеться на індонезійському острові Балі, у віртуальному форматі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив 3 листопада під час пресконференції з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу, що Україна не братиме участі у саміті G20, якщо там буде російський президент Володимир Путін.

Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна під час саміту G20. Про це в інтерв’ю РИА «Новости» заявив посол Індонезії в РФ Хосе Таварес.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив того, що президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт «Великої двадцятки», який пройде восени в Індонезії.

7 липня на острові Балі в Індонезії відбулася дводенна зустріч міністрів закордонних справ «Групи двадцяти». Росія також брала участь у зустрічі, але деякі світові лідери, зокрема країн Великої сімки ігнорували представника РФ. Вони не прийшли на вечерю зі всіма міністрами країн-членів G20 через присутність Сергія Лаврова.

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